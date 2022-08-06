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التنمية الاجتماعية تبدأ بتفقد الأسر المتضررة جراء العدوان

06 آب / أغسطس 2022 06:25

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غزة-الرأي
بدأت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في مديرية شمال غزة وعلى رأسها مدير المديرية أ. إيمان شرير وجميع طواقمها ولجنة الطوارئ التابعة لها في الميدان بتفقد وضع الأسر التي تضررت في مناطق مختلفة شمال غزة إضافة إلى حصر كافة الأضرار الكلية والجزئية التي تعرضت لها الأسر الفلسطينية جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة الذي بدأ ليلة أمس ، حيث قدمت لجنة الطوارئ المساعدات العينينة بعد زيارات لأماكن الضرر ، ولازالت حتى اللحظة تواصل طواقم العمل البحث الميداني للوصول لكافة الأسر المتضررة وإيصال المساعدة العاجلة لها.


جدير بالذكر، أن العمل يجري على قدم وساق في كافة محافظات قطاع غزة من خلال لجان الطوارئ التابعة للوزارة

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