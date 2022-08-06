سلطة المياه: العدوان سيُخلّف أضراراً جسيمة على الإنسان والبيئة

غزة- الرأي:

حذرت سلطة المياه وجودة البيئة، من أن العدوان على غزة سيُخلّف أضراراً جسيمة ومدمرة على الإنسان والبيئة في قطاع غزة.

وقالت سلطة المياه في بيانٍ لها "لا زال الاحتلال يستهدف من خلال عدوانه البيئة بجميع مكوناتها كما استهدف البنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء ومرافق المياه والصرف الصحي وأغلق المعابر التجارية ومعابر الافراد حيث نتج عدم إدخال مادة السولار اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء وبالتالي سيكون هناك نقص كبير في مصادر الطاقة المطلوبة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي".

وتابعت، "إن استهدافه لمرافق المياه داخل وخارج المدن من شبكات مياه ومحطات صخ المياه والصرف الصحي سيجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى هذه المرافق وتشغيلها أو صيانتها في حال وجود أي عطل فيها وهذا من شأنه أن يزيد من معاناة المواطن".

وأكدت أن استهدافات الاحتلال ستؤدي لعدم حصول المواطن على حصته المطلوبة من مياه الشرب كما ونوعا وبالتالي التأثير سلبا على الصحة العامة للمواطن كما ان اي مس بشبكات مياه الصرف الصحي أو محطات معالجة هذه المياه من شأنه ان يؤثر سلبا على الإنسان وعلى البيئة المحيطة وخاصة مصادر المياه الجوفية.

وأضافت، "من أجل حماية المواطن الفلسطيني وحماية مصادره المائية وبيئته من مياه وتربة ونبات وهواء فإن سلطة المياه وجودة البيئة تحذر وتدق ناقوس الخطر بأن الاحتلال ومن خلال شنه هذه الحرب على شعبنا في قطاع غزة ومن خلال هذه الاعتداءات والممارسات اللانسانية التي يقوم بها فإن ذلك سينتج عنها اضرار جسيمة و مدمرة تلحق بالانسان وبالبيئة الفلسطينية داخل قطاع غزة".

وتابعت،" نهيب بأمتنا العربية والإسلامية وبالمحتمع الدولي وبكل الأحرار في العالم بضرورة التدخل العاجل للجم هذا العدو ووقف عدوانه وحماية شعبنا ومقدراته من التدمير".