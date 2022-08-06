العمل: تعطل العديد من المنشآت الاقتصادية بسبب إغلاق المعابر

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة العمل بغزة، توقف العديد من المنشآت الاقتصادية في السوق المحلي عن العمل نتيجة إغلاق المعابر وعدم توفر المواد الخام، إضافة إلى توقف محطة توليد الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان لها: "لقد تضرر عشرات الآلاف من العمال وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد وقوت يومهم، سواءً بالقطاعات الخاصة أو العامة، لذلك نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حرمان هؤلاء العمال مصدر رزقهم".

وأكدت تعمد الاحتلال الإضرار بالبنية الاقتصادية لشعبنا في سبيل الضغط عليه، في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم التي ترتكب بحق عمالنا في قطاع غزة، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي فرضها الحصار منذ نحو 15 عاماً، بما فيها من تداعيات وتأثيرات سلبية بعيدة المدى على آلاف القوى العاملة.

ونددت وزارة العمل بالعدوان الذي طال المنشآت الاقتصادية المختلفة، داعيةً كافة المنظمات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة واتحادات العمال في العالم إلى ضرورة التحرك لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على عدوانه تجاه القطاع الاقتصادي بغزة.