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وزارة الداخلية تُصدر تنويهًا حول عمل صالة التسجيل للسفر

06 آب / أغسطس 2022 08:38

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، تنويهًا هامًا حول عمل صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح.

وأكدت الوزارة في تصريح مقتضب، أن هذا التنويه جاء نظراً لظروف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحرصاً على سلامة أبناء شعبنا.

ونوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود إلى أنه بإمكان المواطنين إجراء جميع المعاملات اللازمة للسفر عبر معبر رفح من خلال نافذة التسجيل الإلكتروني بالضغط هنا، دون الحاجة للتوجه لصالة التسجيل في مجمع "أبو خضرة" بمدينة غزة.

وأكدن الداخلية أن الصالة ستكون مغلقة أمام المراجعين اعتباراً من صباح غد الأحد وحتى إشعار آخر.

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