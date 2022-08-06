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المجلس الأعلى للقضاء يعلن عن تعطيل الدوام في المحاكم كافة

06 آب / أغسطس 2022 10:55

المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء

غزةالرأي:

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تعطيل الدوام في المحاكم كافة ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٧/٨/٢٠٢٢، وتأجيل نظر كافة الدعاوى المجدولة حتى إشعارٍ آخر.

وأضاف المجلس في بيان صدر عن المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء تلقت "وكالة الرأي" نسخة عنه أن "العمل وفق قرار المجلس الأعلى للقضاء المنظم للعمل في أوقات الطوارئ، فيما يخص توقيف المتهمين وتمديده أمام السادة القضاة".

وبين أنه سيتم اعتبار الفترة الممتدة من يوم الأحد ٧/٨/٢٠٢٢ وحتى انتهاء العدوان والعودة للدوام، (فترة وقف للمدد القانونية).

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