مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

القدس المحتلة- الرأي

بدأت مجموعات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاقتحامات بدأت بمجموعة تضم 50 مستوطناً، ووصل العدد الى 350 مستوطناً، أدوا طقوساً تلمودية وجولات استفزازية، في باحات المسجد.

وأضافت أن شرطة الاحتلال أغلقت طرقا رئيسية مؤدية للبلدة القديمة بالقدس المحتلة ومنعت الشبان من دخول المسجد الاقصى المبارك.

وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات ما تسمى جماعات الهيكل" المزعوم الاستيطانية، بزعم إحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".