وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" ينعى الشهيد "يوسف قدوم" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 21 مواطناً من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني .. جهود استثنائية وإمكانيات ضعيفة! وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث" تُكثف جهودها لمنع احتكار السلع والاستغلال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: أكثر من 500 اتصال وشكوى وصلت من المواطنين خلال العدوان وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يتفقد جهوزية المستشفى الأوروبي خلال العدوان وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية "تطالب المواطنين الاتصال بمرشدي حماية الطفولة حال الضرورة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى القائد منصور وتؤكد أن دماء الشهداء ستظل لعنة تطارد الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنعى 4 شهداء أطفال ارتقوا في جباليا أمس وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ في بلدية بني سهيلا تعقد اجتماعًا هامًا
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تنعى أربعة شهداء من طلبة المدارس والأطفال

07 آب / أغسطس 2022 09:21

التعليم تنعى الطالب الشهيد أحمد وليد الفرام
التعليم تنعى الطالب الشهيد أحمد وليد الفرام

غزة- الرأي

نعت وزارة التربية والتعليم العالي، أربعة شهداء من طلبة المدارس والأطفال الذين استشهدوا في جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال قصف طائراته على المدنيين في مدينة جباليا شمال قطاع غزة مساء السبت 6 أغسطس والشهداء هم:
أحمد محمد النيرب 11 عام
مؤمن محمد النيرب 5 أعوام
حازم محمد سالم  9 أعوام
أحمد وليد الفرام  16 عاماً، وهو  طالب  بالصف الحادي عشر في مدرسة خليل الرحمن الثانوية  الحكومية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة .

واستنكرت الوزارة  وبشدة هذا العدوان الإسرائيلي الخطير الذي يتعمد استهداف الطلبة وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال.

ودعت وزارة التعليم دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان والطفولة إلى الوقوف عند مسؤولياتها والعمل الفوري على وقف العدوان وتقديم قادة الاحتلال وجنوده إلى محكمة الجنايات الدولية لما يقترفونه من جرائم بشعة بحق الطفولة والإنسانية في فلسطين.

التعليم تنعى الطالب الشهيد أحمد وليد الفرام 253bf5f8-b417-4489-a762-6766aec9ebcb dc3065d9-4f3e-4228-9982-42b44681eb84 f75038de-51ed-4218-90e8-771607039603
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني يشارك بمخيم الصداقة الكشفي الإسلامي التركي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟