التعليم تنعى أربعة شهداء من طلبة المدارس والأطفال

غزة- الرأي

نعت وزارة التربية والتعليم العالي، أربعة شهداء من طلبة المدارس والأطفال الذين استشهدوا في جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال قصف طائراته على المدنيين في مدينة جباليا شمال قطاع غزة مساء السبت 6 أغسطس والشهداء هم:

أحمد محمد النيرب 11 عام

مؤمن محمد النيرب 5 أعوام

حازم محمد سالم 9 أعوام

أحمد وليد الفرام 16 عاماً، وهو طالب بالصف الحادي عشر في مدرسة خليل الرحمن الثانوية الحكومية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة .

واستنكرت الوزارة وبشدة هذا العدوان الإسرائيلي الخطير الذي يتعمد استهداف الطلبة وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال.

ودعت وزارة التعليم دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان والطفولة إلى الوقوف عند مسؤولياتها والعمل الفوري على وقف العدوان وتقديم قادة الاحتلال وجنوده إلى محكمة الجنايات الدولية لما يقترفونه من جرائم بشعة بحق الطفولة والإنسانية في فلسطين.