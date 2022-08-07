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لمواجهة العدوان على غزة

"الشباب والثقافة" تدعو فرقها التطوعية لمساندة طواقم الطوارئ

07 آب / أغسطس 2022 09:24

"الشباب والثقافة" تدعو فرقها التطوعية لمساندة طواقم الطوارئ

غزة- الرأي


 دعت الهيئة العامة للشباب والثقافة كافة الفرق التطوعية التابعة للمراكز الشبابية والمجموعات الكشفية لتوجيه جهودها نحو مساندة ودعم طواقم الطوارئ العاملة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة.


 وقال رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن: "ندعو كافة المراكز الشبابية والمجموعات الكشفية والفرق التطوعية التابعة للهيئة والمنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة، لاستنفار جهودها وتسخير طواقمها، لدعم ومساندة عمل طواقم الطوارئ التابعة لوزارة الصحة وجهاز الدفاع المدني".


 وأضاف: "أكدت الفرق التطوعية التابعة للهيئة على تحملها للمسؤولية الوطنية والتزامها العالي تجاه القضايا المجتمعية، وذلك في مناسبات عديدة أبرزها جائحة كورونا والعدوان الأخير على غزة"، داعيًا فرق المتطوعين لمواصلة جهودها وتنفيذ المبادرات المجتمعية التي من شأنها خدمة شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني خاصة في مجالات الدعم النفسي.


 

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