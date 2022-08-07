النيابة العامة تدعو التجار بعدم احتكار السلع

غزة- الرأي

دعت النيابة العامة التجار وأصحاب المهن التحلي بالمسؤولية والحس الوطني بعدم احتكار السلع والتلاعب بالأسعار تجنباً من اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.



كما دعت المواطنين تقديم بلاغات الكترونية بشأن المحتكرين ومثيري الشائعات عبر رقم الواتساب المرفق، ووفقاً للبيانات المطلوبة أدناه، وذلك لاتخاذ المقتضى القانوني.



وقالت النيابة العامة إنه يجب أن يتضمن البلاغ اسم المشتكى، ورقم جواله والمحافظة والمنطقة وأقرب معلم(مسجد/ مدرسة مؤسسة)، وكذلك يتطلب اسم المشكو ضده ( اسم المحتكر أو مثير الشائعات أو من يمثلهم)، ورقم جوال المشكو ضده وطبيعة المخالفة.



وأوضحت أن البلاغ المقدم عبر رقم الواتساب يعتبر بمثابة شكوى رسمية، وأية معلومات كاذبة تعتبر بمثابة بلاغ كاذب تعرض صاحبها للمسؤولية القانونية.