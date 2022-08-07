وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة تتصدى لعدوان الاحتلال المستمر لليوم الثالث وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تدعو التجار بعدم احتكار السلع وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تدعو فرقها التطوعية لمساندة طواقم الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية طواقم الدفاع المدني تنفذ 54 مهمة خلال 24 ساعة من العدوان وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنعى الطالب الشهيد أحمد وليد الفرام وكالة الرأي الفلسطينية تطورات العدوان على غزة لحظة بلحظة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم الأشغال تُشارك في إخلاء المنزل الذي دمرته طائرات الاحتلال برفح وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 29 شهيداً و253 إصابة بجراح مختلفة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: الانتهاء من إخلاء المفقودين جراء استهداف منزل برفح وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تحذر من تداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

دعت المواطنين بتقديم بلاغات عن المحتكرين

النيابة العامة تدعو التجار بعدم احتكار السلع

07 آب / أغسطس 2022 09:38

النيابة العامة تدعو التجار بعدم احتكار السلع
النيابة العامة تدعو التجار بعدم احتكار السلع

غزة- الرأي

دعت النيابة العامة التجار وأصحاب المهن التحلي بالمسؤولية والحس الوطني بعدم احتكار السلع  والتلاعب بالأسعار تجنباً من اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.


 كما دعت المواطنين تقديم بلاغات الكترونية بشأن المحتكرين ومثيري الشائعات عبر رقم الواتساب المرفق، ووفقاً للبيانات المطلوبة أدناه، وذلك  لاتخاذ المقتضى القانوني.


وقالت  النيابة  العامة إنه يجب أن يتضمن البلاغ  اسم المشتكى، ورقم جواله والمحافظة والمنطقة  وأقرب معلم(مسجد/ مدرسة مؤسسة)، وكذلك يتطلب اسم المشكو ضده ( اسم المحتكر أو مثير الشائعات أو من يمثلهم)، ورقم جوال المشكو ضده وطبيعة المخالفة.


وأوضحت أن البلاغ المقدم عبر رقم الواتساب يعتبر بمثابة شكوى رسمية، وأية معلومات كاذبة تعتبر بمثابة بلاغ كاذب تعرض صاحبها للمسؤولية القانونية.

 

296468277_5075274752584499_7662172879864313194_n النيابة العامة تدعو التجار بعدم احتكار السلع
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني يشارك بمخيم الصداقة الكشفي الإسلامي التركي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟