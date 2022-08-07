تعادل مثير بين ليفربول وفولهام وصلاح يسجل

شهد أمس السبت 6 - 8 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة فولهام ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 2-2، فضلا عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد كليرمون فوت بالدوري الفرنسى التي انتهت بفوز رفاق ميسي 5-0.

فيما يلي أهداف السبت ..



الدوري الإنجليزي

فولهام 2-2 ليفربول

سقط فريق ليفربول فى فخ التعادل أمام فولهام بنتيجة 2-2، فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي.

توتنهام 4-1 ساوثهامتون

حقق فريق توتنهام فوزًا كبيرًا أمام نظيره ساوثهامتون بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "توتنهام" بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

إيفرتون 0-1 تشيلسي

حقق فريق تشيلسي الإنجليزى، انتصارا غاليا على نظيره إيفرتون، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "جوديسون بارك" معقل فريق التوفيز، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2022-23.

الدوري الألماني



بوروسيا دورتموند 1-0 باير ليفركوزن

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا غاليا على ضيفه باير ليفركوزن، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري الألماني بالموسم الجديد 2022-2023.

الدوري الفرنسي



كليرمون فوت 0-5 باريس سان جيرمان

افتتح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موسمه بفوز كبير على نظيره كليرمون فوت بنتيجة 5-0، في التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الفرنسى.

الدوري المصري



بيراميدز 1-0 المقاولون العرب

فاز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد سامى في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى العام، وذلك فى الظهور الأول لشوقى غريب على رأس القيادة الفنية لذئاب الجبل.