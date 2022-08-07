"الشباب والثقافة" تطالب بإلزام الاحتلال على وقف جرائمه وقتل الأطفال

غزة- الرأي

طالبت الهيئة العامة للشباب والثقافة الأمم المتحدة والعالم الحر بضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي على وقف العدوان وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الاستهدافات بشكل متعمد للاطفال والتجمعات السكنية والبيوت الأمنة لتدل دلالة واضحة على نية الاحتلال الاجرامية باستهداف البشر والحجر .



وأوضحت الشباب والثقافة في بيان لها، أن الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي يرتكب جريمة تلو الجريمة دون الاكتراث بالقوانين والأعراف الدولية ولا بحقوق الإنسان ولا اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية التي تمنع وتعاقب قتل المدنيين الأمنيين واستهداف الاطفال .



وأفادت أن طائرات الاحتلال الحربية اغتالت بدم بارد الطفلة ذات ٥ أعوام الشهيدة الاء قدوم يوم الجمعة الماضي ، كما واصلت جرائمها لليوم الثالث على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء الأطفال الى 6 شهداء وإصابة عشرات الأطفال في قصف بيوت الأمنيين وما تزال آلة القتل مستمرة.



وناشدت الهيئة العالم ومؤسسات حقوق الإنسان بحماية الأطفال والشعب الفلسطيني من آلة القتل وملاحقة جرائم الاحتلال ومجرميه في كل المحافل الدولية .



كما أهابت الإدارة العامة للطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة من منظمات الطفولة في كل أنحاء العالم فضح جرائم الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين .



وقالت في بيانها" فإننا لن نبقي صامتين ولن نترك منبرا ولا صرحا الا نادينا بأعلى صوتنا من أجل حماية حقوق اطفالنا و شعبنا حتى نيل حقوقه وتحقيق الأمن والأمان والعيش بكرامة وحرية على أرضه" .