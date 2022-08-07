الداخلية تنشر توجيهات مهمة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

غزة-الرأي

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني عدة توجيهات مهمة وضرورية لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عند النشر في ظل العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي يدخل يومه الثالث ومنها :

كن إيجابياً في نقل الأخبار ولا تكن عوناً للاحتلال في استهداف معنويات المواطنين عن طريق تناقل الأخبار المكذوبة والشائعات.



احرص على رفع الروح المعنوية لأبناء شعبنا وتعزيز صمود من حولك.



التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم تداول أية معلومات أو أخبار غير منسوبة لمصادرها الرسمية.



ابتعد عن تداول الشائعات وتناقل التحليلات التي تبث الخوف في نفوس المواطنين، وتضر بالمقاومة .



لا تساهم في زعزعة نفوس المواطنين عبر إشاعة الأخبار الكاذبة أو غير المُتأكد من صحتها.



عدم التفاعل مع صفحات الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم المساهمة في ترويج روايته وتناقل تصريحات قادته.