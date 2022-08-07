وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفعل لجنة الطوارئ وتحذر من استهداف السلة الغذاىية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة العليا للطواريء بالحكم المحلي تتابع سير عمل البلديات وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: تعليق تطبيق امتحان شهادة الثانوية العامة الدورة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر توجيهات مهمة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تطالب بإلزام الاحتلال على وقف جرائمه وقتل الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية تعادل مثير بين ليفربول وفولهام وصلاح يسجل وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى بذكرى "خراب الهيكل" وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة تتصدى لعدوان الاحتلال المستمر لليوم الثالث وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تدعو التجار بعدم احتكار السلع وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تدعو فرقها التطوعية لمساندة طواقم الطوارئ
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية تنشر توجيهات مهمة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

07 آب / أغسطس 2022 10:32

غزة-الرأي
نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني عدة توجيهات مهمة وضرورية لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عند النشر في ظل العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي يدخل يومه الثالث ومنها :

 كن إيجابياً في نقل الأخبار ولا تكن عوناً للاحتلال في استهداف معنويات المواطنين عن طريق تناقل الأخبار المكذوبة والشائعات.


احرص على رفع الروح المعنوية لأبناء شعبنا وتعزيز صمود من حولك.


 التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم تداول أية معلومات أو أخبار غير منسوبة لمصادرها الرسمية.


 ابتعد عن تداول الشائعات وتناقل التحليلات التي تبث الخوف في نفوس المواطنين، وتضر بالمقاومة .


لا تساهم في زعزعة نفوس المواطنين عبر إشاعة الأخبار الكاذبة أو غير المُتأكد من صحتها.


عدم التفاعل مع صفحات الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم المساهمة في ترويج روايته وتناقل تصريحات قادته.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني يشارك بمخيم الصداقة الكشفي الإسلامي التركي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟