اللجنة العليا للطواريء بالحكم المحلي تتابع سير عمل البلديات

غزة- الرأي

تابعت اللجنة العليا للطوارئ بإشراف وزارة الحكم المحلي على مستوى المحافظات سير عمل لجان الطوارئ بتقديم خدمات البلديات والسعي الحثيث لاستمرار أعمالها بما يحقق مستوى خدمة جيد للمواطن في ظل الظروف الراهنة والأحداث المستجدة.



و أكد رئيس لجنة الطوارئ م. زهدي الغريز بأن اللجنة في انعقاد دائم وأن جهوزية الطواقم على مستوى عالي، كما وأنه تم تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالبلديات والمحافظات والمعدة سابقا وفق خطة الاستعداد والجهوزية التي أعدتها وزارة الحكم المحلي.



يذكر أن اللجنة سعت لرفع حالة التأهب لدى الطواقم وتعزيز امكانياتها ومساندتها في ضوء العجز المستمر والمتزايد لكميات الكهرباء وعدم توافق جداول ساعات وصل الكهرباء مع ساعات ضخ المياه وتشغيل مضخات الصرف الصحي ومنعا لتراكم النفايات المنزلية في الشوارع وترحيلها الى المكبات الرسمية والمرحلية أول بأول.



وذكرت أن كميات النفايات المرحلة منذ بداية العدوان تزيد عن 1500 طن والتي تقوم البلديات والمجالس المشتركة بجمعها وترحيلها .



كما استقبلت لجان الطوارئ وعبر أرقام الخدمة المجانية شكاوى المواطنيين والسعي لحلها عبر الآلية المتبعة لديهم.



وأهابت لجنة الطوارئ الحكومية بالمواطنين لضرورة اخذ درجات الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وتأمل منهم تسهيل مهام لجان الطوارئ والقيام بواجباتها الميدانية وعدم التجمهر أمام طواقم الانقاذ المختلفة.



وحذرت اللجنة من تفاقم تداعيات استمرار انقطاع التيار الكهربائي وخاصة بما يعيق تقديم خدمات الصرف الصحي والمياه وخاصة مع تعاظم إشكالية شح الوقود اللازمة لتشغيل المولدات المؤقتة لاستمرار الخدمة، والتي قد تؤدي الى حدوث حالات طفح لبعض محطات الصرف الصحي وحدوث كوارث صحية وبيئية لا قدر الله.



وأشادت اللجنة بدور المؤسسات الشريكة بسرعة استجابتها لهذه الأزمات داعيه إلى بذل المزيد من الجهود لتجاوز هذه الأزمة التي يمر بها قطاع البنية التحتية.