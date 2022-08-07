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الزراعة تفعل لجنة الطوارئ وتحذر من استهداف السلة الغذاىية

07 آب / أغسطس 2022 10:41

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غزة-الرأي
اكدت وزارة الزراعة الفلسطنينية، أنها فعلت منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة " لجنة الطوارئ"، وأعلنت لجمهورها عن الرقم المجاني للتواصل وأرقام دوائر الارشاد وخدمات المزارعين في المحافظات الخمسة والمرفقة أدناه.


وأضافت الوزارة،أن طواقمها الميدانية تعمل بنظام الطوارئ، وخاصة من خلال لجان حصر الأضرار وتوجيه وارشاد المزارعين والمربين.


و في ضوء تفاقم أزمة نقص الأعلاف الناشئة عن الإغلاق الجائر لمعابر القطاع، قامت وزارة الزراعة بالتواصل مع المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال وخصوصاً منظمتي الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصليب الاحمر الدولي، من أجل العمل على إدخال الأعلاف محذرة من أن نقصها يهدد بكارثة لقطاع الدواجن و الثروة الحيوانية ويكبد المربين خسائر فادحة،حيث يصل الاحتياج الشهري لقطاع غزة من الأعلاف إلى 12 ألف طن.


ونددت الوزارة باستهداف الاحتلال للأراضي والمنشآت الزراعية، مشيرة إلى عدم صحة مزاعم الاحتلال في قصفه لأراضي فارغة، وفي الحقيقة أن هذه الأراضي تحتوي على حيازات نباتية وحيوانية منتجة وتشكل مصدر رزق للمزارعين والمربين وسلة غذاء لسكان القطاع.


ولفتت الوزارة إلى أن عدم وصول المزارعين والمربين لأراضيهم ومزارعهم يكبدهم خسائر فادحة كما ويحرم سكان القطاع من توفير احتياجاتهم من السلع الزراعية، داعية المؤسسات الدولية إلى توفير الحماية للمزارعين والمربين من عدوان الاحتلال.

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