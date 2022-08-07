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إستمرار طواقم بلدية المغراقة في أعمالها رغم العدوان

07 آب / أغسطس 2022 10:47

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 تواصل طواقم بلدية المغراقة عملها رغم القصف المستمر على قطاع غزة ، وذلك  لضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين من خلال توصيل المياه لكافة المنازل وجمع وترحيل النفايات من مناطق وأحياء المدينة .

واكد قسم المياه في البلدية أن القسم يواصل عمله منذ الصباح , حيث قام بضخ المياه لتغذية كافة أنحاء المغراقة .


واوضحت  البلدية أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الوقت لمتابعة ما يتعلق بتوصيل المياه وعمل ما يلزم وفق الإمكانات المتاحة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها أبناء شعبنا مشيرة إلى استمرارها في تقديم الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين .


كما يواصل قسم المياه والصرف الصحي عمله في معالجة خطوط الصرف الصحي حيث تم معالجة خطوط الصرف الصحي في شارع القادسية .


وأفادت البلدية أن أعمال النظافة ما زالت مستمرة منذ الصباح حيث تم اليوم جمع 5 طن من النفايات شملت عدة أحياء من المدينة ومن ثم ترحيلها إلى مكب نفايات جحر الديك ، مؤكدة استمرار عمال النظافة في تقديم الخدمات الأساسية منعا لحدوث مكاره صحية وبيئية في ظل الظروف الراهنة والعدوان الغاشم .


 ودعت البلدية المواطنين إلى ترشيد إستهلاك المياه وأن يكونوا شركاء في النظافة وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي تجنباً للمكاره الصحية ، والعمل على وضعها في مكانها الصحيح واخراجها في موعدها حتى الساعة 7 صباحاً ووضعها في أقرب حاوية لجمع النفايات الصلبة ونتجنب إخراجها في كل وقت حتى يتسنى لطواقم البلدية جمعها من كافة المناطق .


ولفتت البلدية عناية المواطنين ، عند حدوث أي طارئ بالتواصل عبر الرقم التالي :
مدير مكتب رئيس البلدية هاتف رقم  0599449044 .
للتواصل مع قسم المياه يرجى الإتصال عبر الرقم 0599734269 .
للتواصل مع قسم الصحة والبيئة عبر الرقم 0598990265 .
 

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