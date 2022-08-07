لجنة الطوارئ في بلدية بني سهيلا تعقد اجتماعًا هامًا



غزة-الرأي

عقدت لجنة الطوارئ في بلدية بني سهيلا برئاسة رئيس البلدية م. حمدان رضوان اجتماعًا هامًا وذلك لمناقشة العديد من القضايا الهامة في ظل التطورات الميدانية الراهنة، أبرزها موضوع مصادر وشبكات المياه والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين حيث تسعى البلدية جاهدة لإيصال المياه بشكل يومي لجميع الأحياء وكذلك استمرار خدمة تصريف مياه الصرف الصحي في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي.



وناقش الاجتماع متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث خلص المجتمعون إلى التأكيد على مدراء الدوائر بتفعيل العمل بالحد الأدنى من الموظفين مع التأكيد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والتدخل العاجل في ظل الأوضاع الميدانية المستجدة.



الجدير ذكره أنَّ لجنة الطوارئ ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات، كما يمكنكم التواصل مع غرفة إدارة عمليات الطوارئ في بلدية بني سهيلا من خلال الأرقام التالية: -

رئيس لجنة الطوارئ "م. محمد البريم" 0599994104

دائرة المياه والصرف الصحي 0599608584 – 0592868471

دائرة الصحة والبيئة 0592668465

العلاقات العامة والإعلام 0599608591 - 0592728368

