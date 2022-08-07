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التعليم تنعى 4 شهداء أطفال ارتقوا في جباليا أمس

07 آب / أغسطس 2022 11:01

غزة - الرأي:

نعت وزارة التربية والتعليم العالي أربعة شهداء من طلبة المدارس والأطفال الذين استشهدوا في جريمة صهيونية جديدة وقصف على المدنيين في مدينة جباليا شمال قطاع غزة مساء أمس السبت.

وقالت الوزارة إن الشهداء هم: أحمد محمد النيرب 11 عاماً، مؤمن محمد النيرب 5 أعوام، حازم محمد سالم  9 أعوام، أحمد وليد الفرام  16 عاماً.

واستنكرت الوزارة بشدة هذا العدوان الخطير الذي يتعمد استهداف الطلبة وتلاميذ المدارس ورياض الأطفال.

ودعت دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان والطفولة إلى الوقوف عند مسؤولياتها والعمل الفوري على وقف العدوان، وتقديم قادة الاحتلال وجنوده إلى محكمة الجنايات الدولية لما يقترفونه من جرائم بشعة بحق الطفولة والإنسانية في فلسطين.

 

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