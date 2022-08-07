مدير عام المستشفيات يتفقد جهوزية المستشفى الأوروبي خلال العدوان

غزة-الرأي

غزة-الراي

تفقد د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات برفقة مدراء ادارته اليوم الأحد ، جهوزية واستعدادات الطواقم الطبية فى مستشفى غزة الأوروبى للتعامل مع العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .



وتفقد د. زقوت قسم الحوادث والطوارئ وعدة أقسام أخرى من ضمنها قسم العمليات ، والتقى عدد من الكوادر العاملة من كافة التخصصات الصحية ، وعبّر عن شكره لجهودهم في خدمة ابناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة .



وقال زقوت :" نحن أمام مرحلة صعبة تتطلب منا تضافر الجهود وتكثيف العمل على مدار الساعة ، لكي نستطيع تجاوز الصعاب كما فعلنا ذلك في الحروب والأزمات السابقة ."



و عقد د. زقوت اجتماعاً مع مدير المستشفى د. يوسف العقاد وأعضاء مجلس الادارة وعدد من رؤساء الاقسام ، للوقوف على خطة العمل وأخر تجهيزات حالة الطوارئ المعمول بها بالمستشفى .



بدوره، أكد مدير المستشفى د. يوسف العقاد على استعداد ادارته وطواقم المستشفى لبذل قصارى جهدهم للتعامل مع الاصابات ، خاصة وأن هذه الطواقم تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال ، معرباًعن جزيل شكره وتقديره لجميع الطواقم الصحية العاملة في هذه الظروف الاستثنائية.



كما وقام د.زقوت ووفده المرافق بزيارة مستشفى شهداء الأقصى للاطلاع على جهوزية طواقمه الطبية خلال العدوان.

