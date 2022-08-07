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مدير عام المستشفيات يتفقد جهوزية المستشفى الأوروبي خلال العدوان

07 آب / أغسطس 2022 11:31

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غزة-الرأي

غزة-الراي 
تفقد د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات برفقة مدراء ادارته اليوم الأحد ، جهوزية واستعدادات الطواقم الطبية فى مستشفى غزة الأوروبى للتعامل مع العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .


وتفقد د. زقوت قسم الحوادث والطوارئ وعدة أقسام أخرى من ضمنها قسم العمليات ، والتقى عدد من الكوادر العاملة من كافة التخصصات الصحية ، وعبّر عن شكره لجهودهم في خدمة ابناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة .


وقال زقوت :" نحن أمام مرحلة صعبة تتطلب منا تضافر الجهود وتكثيف العمل على مدار الساعة ، لكي نستطيع تجاوز الصعاب كما فعلنا ذلك في الحروب والأزمات السابقة ."


و عقد د. زقوت اجتماعاً مع مدير المستشفى د. يوسف العقاد وأعضاء مجلس الادارة وعدد من رؤساء الاقسام ، للوقوف على خطة العمل وأخر تجهيزات حالة الطوارئ المعمول بها بالمستشفى .


بدوره، أكد مدير المستشفى د. يوسف العقاد على استعداد ادارته وطواقم المستشفى لبذل قصارى جهدهم للتعامل مع الاصابات ، خاصة وأن هذه الطواقم تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال ، معرباًعن جزيل شكره وتقديره لجميع الطواقم الصحية العاملة في هذه الظروف الاستثنائية.


كما وقام د.زقوت ووفده المرافق بزيارة مستشفى شهداء الأقصى للاطلاع على جهوزية طواقمه الطبية خلال العدوان.
 

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