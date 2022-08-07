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الاقتصاد: أكثر من 500 اتصال وشكوى وصلت من المواطنين خلال العدوان

07 آب / أغسطس 2022 11:32

غزة- الرأي:

قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن مئات الاتصالات تلقتها وحدة الشكاوى خلال 24 ساعة الماضية، من قبل مواطنين، للتبليغ عن حالات احتكار أو ارتفاع في الأسعار لبعض السلع التموينية والأساسية.

وأوضحت الوزارة لـ"الرأي" صباح اليوم الأحد، أن أكثر من 500 اتصال وشكوى تم استقبالها من قبل المواطنين، والتعامل معها، بشأن قيام بعض التجار برفع الأسعار، في ظل تعرض قطاع غزة لعدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ الجمعة الماضية.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت في وقت سابق لكافة المواطنين أنه وفي حال التعرض للاحتكار أو رفع بالأسعار، الاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد الوطني:

1800112233.

وذكرت الوزارة لـ"الرأي" أن طواقم حماية المستهلك نفذت جولات تفتيشية على الأسواق والمخابز والمولات والمحال التجارية منعاً الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وبينت أن طواقم الوزارة نظمت 18 جولة تفتيشية، شملت 220 زيارة للمحلات التجارية والمخابز، فيما تم تحرير 10 محاضر ضبط، و8 محاضر إتلاف.

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