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"المباحث" تُكثف جهودها لمنع احتكار السلع والاستغلال

07 آب / أغسطس 2022 11:35

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غزة-الرأي

كثفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة بالشرطة جهودها في متابعة السلع والمواد الغذائية الأساسية وأسعارها؛ منعا لاستغلال المواطنين والاحتكار في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 وأجرت طواقم مباحث التموين جولات ميدانية برفقة وزارة الاقتصاد على الأسواق والمحال التجارية، وذلك تطبيقاً لخطة الطوارئ المعدة مسبقاً للحفاظ على الجبهة الداخلية من أي عملية استغلال واحتكار.

ولفتت مباحث التموين إلى أنها حررت صباح اليوم، محاضر ضبط بسبب ارتفاع أسعار البيض ل 10 تجار من أصحاب المزارع والموزعين في محافظة غزة

ونوهت إلى أنه تم إلزامهم بالتسعيرة الرسمية وكتابة التعهدات اللازمة لهم. 

ودعت المباحث العامة المواطنين، للإبلاغ عن أي شكوى (احتكار _ رفع أسعار _ مواد منتهية الصلاحية) من خلال التواصل عبر الرسائل والواتساب فقط على الرقم الآتي:

0595959400. 

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