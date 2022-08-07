"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" ينعى الشهيد "يوسف قدوم"

غزة-الراي

نعى المجلس الأعلى للشباب والرياضة شه شهداء العدوان الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي المجرم مساء الجمعة، ومنهم الشهيد الرياضي يوسف قدوم لاعب الكاراتيه في نادي الزيتون الذي ارتقى مع ثلة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وأكد المجلس الأعلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في كل عدوان على محافظات غزة، واستهداف الرياضيين والأندية والملاعب، وطالب المجلس بوقف هذه السياسة الممنهجة ووضع حد لكل الممارسات الإجرامية للاحتلال من خلال تدخل المؤسسات الرياضية الدولية.

ودعا المجلس إلى وقف سياسة التعامل مع فلسطين بسياسة تختلف كما يجري تطبيقه في الأزمة الروسية الأوكرانية والتي يتم بموجبها حرمان كافة الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في كافة الأحداث الرياضية.

