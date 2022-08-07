"زقوت " يشيد بجهود الطواقم الطبية بمستشفى أبو يوسف النجار

غزة-الرأي

اطّلع د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات برفقة مدراء ادارته اليوم، على جهوزية واستعدادات الطواقم الطبية فى مستشفى أبو يوسف النجار للتعامل مع العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

وثمن د. زقوت جهود الطواقم الطبية العاملة على مدار الساعة لمواجهة العدوان فى التعامل مع عشرات الإصابات التى وصلت المستشفى وأقسام الطوارىء ، وذلك خلال جولته فى قسم الحوادث والطوارئ و قسم العمليات وأقسام أخرى.

وعقب الجولة، التقى د.زقوت بمدير المستشفى ومجلس ادارته للاطلاع على خطة العمل خلال الطوارىء و تجهيزات حالة الطوارئ المعمول بها، مؤكدا على تقديم كل الدعم للمستشفى والعمل على توسعة قسم الطوارىء .

من جانبه، أكد مدير المستشفى د.مروان الهمص على جهوزية الطواقم العاملة لتقديم كل ما بوسعهم من اسعاف وعلاج المصابين وتقديم الخدمة الطبية بالشكل الأفضل.