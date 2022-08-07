الدفاع المدني: نفذنا 71 مهمة منذ بدء العدوان بإمكانيات قليلة

أعلن جهاز الدفاع المدني عن تنفيذ 71 مهمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عصر الجمعة الماضية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل خلال مؤتمر صحفي، إن المهمات التي نفذتها الطواقم شملت مهام إطفاء وإنقاذ وإسعاف، وتركزت معظم الأحداث في محافظات غزة، وشمال غزة، ورفح.

وأكد أنه ومنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تم إعلان حالة الطوارئ لدى مديرية الدفاع المدني بكافة مكوناتها، من أجل إسناد أبناء شعبنا في ظل العدوان المتواصل.

وذكر أن الاحتلال دمر عدة مبانٍ فوق رؤوس ساكنيها في جريمة حي الشعوت برفح مساء أمس، ضارباً بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الإنسانية الدولية، وغير معتبر لوجود أبرياء من الأطفال والنساء والمسنين.

وبين أن المجزرة التي قام بها الاحتلال في رفح أمس أدت إلى استشهاد سبعة من المواطنين بينهم سيدتان، إضافة لإصابة العشرات، عوضاً عن الدمار الكبير الذي لحق بثمانية مبانٍ سكنية.

وأكد بصل أن طواقم الدفاع المدني واجهت صعوبات كبيرة في التعامل مع قصف المنزل برفح، حيث تعاونت للتغلب عليها مع الشرطة ووزارة الأشغال والبلدية والخدمات الطبية، وقد استمرت في عمليات البحث عن المفقودين تحت الركام ما يزيد عن ثمان ساعات، باستخدام إمكانات متواضعة.

وشدد على أن طواقم الدفاع المدني ستواصل القيام بواجبها رغم قلة الإمكانيات التي لا ترتقي لحجم الدمار الكبير الذي يستهدف أبناء شعبنا في كل عدوان، خاصة مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ سنوات طويلة.

وطالب الناطق باسم الدفاع المدني المجتمع الدولي والدول العربية بالتدخل العاجل من أجل إدخال معدات الإنقاذ لإسناد طواقمنا في القيام بواجبها في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

ودعا لتجنيب المدنيين عمليات الاستهداف والقصف التي راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء والمُسنين منذ بدء العدوان.