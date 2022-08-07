"ثابت" يُتابع تقديم خدمات التصديقات والمنح للجمهور في مقر التعليم

غزة- الرأي

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت اليوم الأحد، تقديم الخدمات للجمهور في مقر الوزارة بغزة وذلك خلال دوام الطوارئ الذي أعلنت عنه الوزارة.

وقال ثابت: بدأنا تنفيذ دوام طواريء في الوزارة والمديريات اليوم الأحد بالرغم من العدوان الصهيوني القائم، موضحاً أن هناك إقبال من المراجعين.



وقال:" الهدف هو إتاحة الفرصة لكل مواطن يحتاج الخدمة الحصول عليها مثل تصديق الشهادات والمنح وغير ذلك دون أي تأخير، لافتاً إلى أن الدوام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً".



كما أوضح ثابت أن إتاحة الخدمات جاء لأن هناك الكثير من الطلبة والمراجعين مرتبطين بمواعيد معينة؛ ومن هنا قمنا بفتح مراكز الخدمة لإنهاء المعاملات بالرغم من العدوان والظروف الاستثنائية.



وتفقد الوكيل سير العمل في مركز تقديم الخدمة والتقى بالمراجعين وتمنى السلامة والتوفيق لهم.