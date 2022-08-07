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منذ بدء العدوان

هندسة المتفجرات تحيد خطر 23 قذيفة من مخلفات الاحتلال

07 آب / أغسطس 2022 01:35

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غزة-الراي 
حيَّدت أطقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة خلال 24 ساعة من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أمس الاول  الجمعة، خطر 23 قذيفة من مخلفات الاحتلال.


وفي إحصائية لعمل أطقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، أوضحت أنها تفقدت أماكن 42 استهدافاً إسرائيلياً، فيما تعاملت مع 23 قذيفة من مخلفات الاحتلال وتحييد خطرها عن المواطنين.


وقالت هندسة المتفجرات إنها تعاملت خلال مهامها المذكورة مع قنابل مسقطة من نوع GBU 39، وقنابل مسقطة من نوع MK، وقنابل مسقطة من طائرات بدون طيار، وقذائف اعتراضية (قبة حديدية)، وقذائف مدفعية.
 

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