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وكيل وزارة الحكم المحلي يجتمع برؤساء البلديات لتقييم الأوضاع الميدانية

07 آب / أغسطس 2022 01:45

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غزة _ الراي
عقد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير اجتماعا طارئا برؤساء بلديات قطاع غزة، لتقييم الأوضاع الميدانية ومتابعة أعمال فرق الطوارئ في البلديات خاصة في استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية.


يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في متابعة سير أعمال البلديات في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمل المستمر لتعزيز صمود المواطنين أثناء العدوان.


بدوره، أكد وكيل الوزارة م . سمير مطير على رفع حالة التأهب لدى طواقم الهيئات المحلية وتعزيز امكانياتها ومساندتها في ضوء العجز المستمر والمتزايد لكميات الكهرباء والنقص الحاد في الوقود لدى البلديات وعدم قدرتها على تخزين الوقود اللازم لفترات طويلة.


وخلال الاجتماع دعى م. مطير رؤساء البلديات الى العمل بكل ما أوتيت من جهد وإمكانيات للحفاظ على خدماتها الأساسية للمواطنين واستنفار طواقمها للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي.


وناشد المؤسسات الدولية بتقديم الدعم اللازم لذلك في أسرع وقت ممكن، محذرا من كارثة إنسانية جراء توقف خدمة المياه بسبب نقص الوقود.


يذكر أن وزارة الحكم المحلي تعمل بالتعاون مع 25 بلدية على مستوى قطاع غزة، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع حالات الطوارئ بما يضمن تعزيز صمود المواطنين.
 

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