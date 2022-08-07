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الداخلية تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين

07 آب / أغسطس 2022 01:58

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بقطاع غزة، عن كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للمتبقي للمتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة من كشف (2022/29).

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كذلك السفر للحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/30).

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ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت من المسافرين إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كذلك طلبت احضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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