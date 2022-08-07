وزارتا العدل والتنمية تنفذان خطة الطوارئ لمؤسسة الربيع للأحداث

غزة- الرأي



بدأت وزارتا العدل والتنمية الاجتماعية في تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بمؤسسة الربيع لرعاية الأحداث.



وقال مدير وحدة حقوق الإنسان ورئيس لجنة التفتيش على السجون ا. أشرف المغاري، إن الوزارتين قامتا بمنح النزلاء الأقل خطورة أجازة طارئة على مرحلتين.

وأنه قد يتم إخلاء المؤسسة من باقي النزلاء إن لزم الأمر.



واضاف أن إشارات منح الأجازة الطارئة تكون من وزارة العدل، وأن التنفيذ لهذه الإشارات بالتعاون بين وزارة العدل والتنمية الاجتماعية.



كما أشار إلى أن إشارة الإخلاء الكامل تكون من وزارة العدل أيضا وبالتنسيق مع وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية والأمن الوطني وذلك إذا لزم الأمر وذلك حسب خطة الطوارئ المعدة مسبقاً.



يذكر أن وزارة العدل ترأس لجنة التفتيش على السجون وتقوم بزيارات دورية لكل من مراكز التأهيل والإصلاح ومراكز التوقيف بمراكز الشرطة ومؤسسة الربيع للأحداث بغزة.