لجنة طوارىء الشؤون الإدارية بالصحة تثمن جهود دوائرها خلال العدوان

غزة- الرأي

تابع د.حسام الدحدوح مدير عام الشؤون المالية والمكلف بمتابعة الإدارة العامة للشؤون الإدارية برفقة مدراء ادارته صباح اليوم الأحد، جهوزية واستعدادات الطواقم الإدارية في وزارة الصحة لليوم الثاني على التوالي من العدوان الصهيونى على قطاع غزة.

وناقشت اللجنة بنود خطة العمل خلال فترة الطواريء وأهمها تزويد كافة المستشفيات بالتعزيزات اللوجستية ولا سيما أقسام الطواريء والعمليات والمبيت خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتوفير المواد الغذائية والاقمشة والملبوسات وتوفير الاكسجين والآلات الجراحية وما يلزم للطوارئ وتعزيز جهوزيتهم في التعامل مع عشرات الإصابات خلال العدوان الإسرائيلي.

كما وأكدت اللجنة على رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في جميع الدوائر ذات العلاقة كدائرة التبرعات والنقل والمواصلات ورفع التقارير اليومية والتواصل على مدار الساعة.

وقال د. الدحدوح : ” سنعمل جاهدين وبتعاون مشترك بين كافة طواقمنا الإدارية لحل أي مشكلة قد تطرأ ،حيث أنهم لا يدخرون جهداً في سبيل تقديم أفضل خدمة للمواطن الفلسطيني مثمنا جهود دائرة النقل والمواصلات التي ساهمت في تسهيل حركة نقل الموظفين والطواقم الطبية وتذليل العقبات لوصولهم الى أماكن عملهم خلال العدوان فلهم كل الشكر والتقدير على جهدهم المتواصل.