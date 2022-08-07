مدير عام المستشفيات يتابع تطورات العمل بمستشفى شهداء الأقصى

غزة- الرأي

اشاد د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات بأداء الطواقم الطبية بمستشفى شهداء الأقصى، مؤكدا على تضافر الجهود وتكثيف العمل لتحقيق الاستجابة المطلوبة مع تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، جاء ذلك خلال جولة تفقدية له اليوم الأحد لمستشفى يرافقه مدراء الدوائر .

واطلع د. زقوت على سير العمل فى قسم الحوادث والطوارئ و العمليات و الأقسام، واستمع لملاحظات الطواقم الطبية والمعيقات والتحديات التى تواجههم فى ظل الطوارىء وتعاملهم مع عشرات الإصابات التى تحتاج إلى تدخلات علاجية طارئة وعاجلة فى ظل استهداف المدنيين، مثمنا تلك الجهود المباركة التى تتطلب منهم العمل لساعات متواصلة بعيدين عن ذويهم وأسرهم وأطفالهم.

واجتمع د. زقوت عقب الجولة، بمدير مستشفى شهداء الأقصى د.إياد أبو زاهر ورؤساء الأقسام واطلع على خطة عمل الطوارىء والمعيقات التى تواجه المستشفى والتعامل معها ومعالجتها لتقديم أفضل خدمة صحية للمصابين بالمستشفى .

بدوره، أكد مدير المستشفى د. اياد أبو زاهر على جهوزية طواقمه فى التعامل مع حجم الإصابات التى تصل المستشفى أولا بأول والوقوف فى الميدان على مدار الساعة بجانب الطواقم الطبية لدعمها معنوياً فى ظل حجم العمل الكبير، مشيدا بأداء تلك الطواقم التى تمتلك خبرة ومهارة عالية والتى هي على أتم الجهوزية والاستعداد .