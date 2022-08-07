وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الداخلية تحذر من العبث بمخلفات القصف الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية لجنة طوارىء الشؤون الإدارية بالصحة تثمن جهود دوائرها خلال العدوان وكالة الرأي الفلسطينية رجال الأعمال في الأردن يطلقون حملة تبرعات لدعم غزة وكالة الرأي الفلسطينية ابن العطش "خليل أبو حمادة" يترك أبويه وحيدين! وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الرقابة في التشريعي تحذر من التداعيات الكارثية لنقص الوقود وكالة الرأي الفلسطينية طفلة تحلم بالروضة وأًم تتخيل ابنها عريساً.. قصص العدوان بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا العدل والتنمية تنفذان خطة الطوارئ لمؤسسة الربيع للأحداث وكالة الرأي الفلسطينية غزة تواجه العدوان الإسرائيلي بمنظومة صحية تنازع الموت! وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد البلديات يحذر من تأثيرات توقف عمل محطة الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تدعو لحماية الطلبة والمؤسسات التعليمية من العدوان
أخبار » الأخبار الحكومية

الاعلامي الحكومي: نسعى لإيصال رواية شعبنا ونقدر دور الإعلاميين

07 آب / أغسطس 2022 06:53

خيمة الصحفيين داخل مشفى الشفاء
خيمة الصحفيين داخل مشفى الشفاء

غزة – الرأي:

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنه يتابع يوميات العدوان الإسرائيلي المستمر لحظة بلحظة منذ ثلاثة أيام، مبيناً أنه تواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام بشكل دائم.

وأشار المكتب في بيان له اليوم الأحد، إلى أن طواقمه نسقت لعقد مؤتمرات صحفية، وتصدى للحرب النفسية التي قام بها الاحتلال، وفند مزاعمه ودحض أكاذيبه، للحفاظ على جبهة داخلية متماسكة.

ووجه المكتب رسائل عاجلة لوزراء الإعلام في الدول العربية والإسلامية، وعدد من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين، دعاهم فيها إلى أخذ دورهم الطبيعي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني واتخاذ مواقف جادة من العدوان الإسرائيلي للجمه.

وأكد في رسائله على أن الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوز كافة الخطوط الحمراء في عدوانه على الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع المجتمع الدولي دون أي رادع أو محاسب.

ونوه إلى ارتكاب الاحتلال لمجازره المتكررة عبر استهداف المدنيين من الأطفال والنساء معتبرا إياها جرائم حرب بحق المدنيين وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن محاولات الاحتلال تصدير أزماته الداخلية ولعبة الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني أمر لا يمكن القبول به والتسليم فيه، موضحا ان المقاومة تقوم بواجبها الطبيعي بالدفاع عن أبناء شعبها والرد على جرائم الاحتلال.

وقال: "منذ بداية العدوان تابعنا الأحداث أولا بأول وشكل لجان متنوعة للتغطية وإصدار التقارير التي ترصد الأحداث على مدار الساعة، ومتابعة عمل المؤسسات الاعلامية وتسهيل عملها، اضافة لطاقم التصوير لتوثيق الأحداث".

وبين أنه قدم للصحفيين ما يحتاجونه من خدمات، حيث تم تزويد الخيمة التي أقامها المكتب في مستشفى الشفاء بخدمة الإنترنت، إضافة للتواصل مع مستشفى ناصر الطبي.

وذكر أنه خرج على مدار أيام العدوان بإيجاز يومي لعرض تطورات مجريات العدوان على قطاع غزة وإحصائية الأضرار التي خلفها العدوان وترجمتها إلى 7 لغات لإيصال رسالة قطاع غزة للعالم أجمع.

وأوضح أن وكالة الرأي باللغة الإنجليزية عملت على ترجمة كل ما يصدر عن المكتب الإعلامي والمؤسسات الحكومية من بيانات وإحصائيات وتزويد قوائم الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية بها.

وثمن المكتب دور الصحفيين والإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة، خاصًا بشكره طواقم الإعلام المحلية لما بذلوه من جهدٍ حقيقي في إيصال الرسالة، وتوضيح جرائم الاحتلال الإسرائيلي على أرض غزة.

وأدان قرار "إسرائيل" بمنع وسائل الإعلام الأجنبية والعربية الدخول إلى قطاع غزة لتغطية الجرائم التي ترتكبها قواتها منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وأضاف "لقد أسفر العدوان حتى الآن عن تضرر أكثر من 10 مؤسسات صحافية بشكل جزئي، نتيجة قصف برج فلسطين الذي يضم عددًا من المكاتب الإعلامية".

297660309_1098764147692083_7783915086186578864_n 297670377_580738177011574_5189148963487348902_n 297985235_751480152802124_8359596418731278873_n 297767154_1020753431964725_1330648257448608006_n 297602922_1164938774436078_8943771754592547345_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني يشارك بمخيم الصداقة الكشفي الإسلامي التركي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟