الاعلامي الحكومي: نسعى لإيصال رواية شعبنا ونقدر دور الإعلاميين

غزة – الرأي:

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنه يتابع يوميات العدوان الإسرائيلي المستمر لحظة بلحظة منذ ثلاثة أيام، مبيناً أنه تواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام بشكل دائم.

وأشار المكتب في بيان له اليوم الأحد، إلى أن طواقمه نسقت لعقد مؤتمرات صحفية، وتصدى للحرب النفسية التي قام بها الاحتلال، وفند مزاعمه ودحض أكاذيبه، للحفاظ على جبهة داخلية متماسكة.

ووجه المكتب رسائل عاجلة لوزراء الإعلام في الدول العربية والإسلامية، وعدد من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين، دعاهم فيها إلى أخذ دورهم الطبيعي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني واتخاذ مواقف جادة من العدوان الإسرائيلي للجمه.

وأكد في رسائله على أن الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوز كافة الخطوط الحمراء في عدوانه على الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع المجتمع الدولي دون أي رادع أو محاسب.

ونوه إلى ارتكاب الاحتلال لمجازره المتكررة عبر استهداف المدنيين من الأطفال والنساء معتبرا إياها جرائم حرب بحق المدنيين وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن محاولات الاحتلال تصدير أزماته الداخلية ولعبة الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني أمر لا يمكن القبول به والتسليم فيه، موضحا ان المقاومة تقوم بواجبها الطبيعي بالدفاع عن أبناء شعبها والرد على جرائم الاحتلال.

وقال: "منذ بداية العدوان تابعنا الأحداث أولا بأول وشكل لجان متنوعة للتغطية وإصدار التقارير التي ترصد الأحداث على مدار الساعة، ومتابعة عمل المؤسسات الاعلامية وتسهيل عملها، اضافة لطاقم التصوير لتوثيق الأحداث".

وبين أنه قدم للصحفيين ما يحتاجونه من خدمات، حيث تم تزويد الخيمة التي أقامها المكتب في مستشفى الشفاء بخدمة الإنترنت، إضافة للتواصل مع مستشفى ناصر الطبي.

وذكر أنه خرج على مدار أيام العدوان بإيجاز يومي لعرض تطورات مجريات العدوان على قطاع غزة وإحصائية الأضرار التي خلفها العدوان وترجمتها إلى 7 لغات لإيصال رسالة قطاع غزة للعالم أجمع.

وأوضح أن وكالة الرأي باللغة الإنجليزية عملت على ترجمة كل ما يصدر عن المكتب الإعلامي والمؤسسات الحكومية من بيانات وإحصائيات وتزويد قوائم الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية بها.

وثمن المكتب دور الصحفيين والإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة، خاصًا بشكره طواقم الإعلام المحلية لما بذلوه من جهدٍ حقيقي في إيصال الرسالة، وتوضيح جرائم الاحتلال الإسرائيلي على أرض غزة.

وأدان قرار "إسرائيل" بمنع وسائل الإعلام الأجنبية والعربية الدخول إلى قطاع غزة لتغطية الجرائم التي ترتكبها قواتها منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وأضاف "لقد أسفر العدوان حتى الآن عن تضرر أكثر من 10 مؤسسات صحافية بشكل جزئي، نتيجة قصف برج فلسطين الذي يضم عددًا من المكاتب الإعلامية".