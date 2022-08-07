مجمع الشفاء يطلع وفداً من الصليب الأحمر على الأوضاع الصحية

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة مديرة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة السيدة مريم مولر .

وأطلع د.ابو سلمية الوفد على مستجدات الأوضاع الصحية فى مجمع الشفاء الطبي مع تواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي .

وقال د. أبو سلمية، أن الطواقم الطبية تعمل بكامل طاقتها في إتمام كافة التدخلات العلاجية والجراحية للجرحى ، رغم محدودية الإمكانيات، الأمر الذي يتطلب تعزيز عمل الطواقم ورفد الأقسام المهمة بالمهام الطبية والأدوية.

كما وثمن د. أبو سلمية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعلاقة الممتدة مع وزارة الصحة في تعزيز مختلف عناوين الخدمة الصحية .

وأجرى الوفد برفقة د.هاني الهيثم رئيس أقسام الطوارئ بالمجمع بجولة تفقدية لقسم الطوارئ، اطلعوا خلالها على الجهود التي تبذلها الأقسام واهم الاحتياجات الطارئة لتعزيز العمل .