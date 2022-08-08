وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهاتف تشاووش أوغلو ويضعه في صورة تطورات العدوان على غزة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يطلع وفداً من الصليب الأحمر على الأوضاع الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الصليب الأحمر: نذكّر أن القانون الدولي يحظر استهداف المدنيين وكالة الرأي الفلسطينية النيابة تثمن الدور الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية في متابعة الميدان وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تتعامل مع 59 إصابة و12 شهيداً وكالة الرأي الفلسطينية الاعلامي الحكومي: نسعى لإيصال رواية شعبنا ونقدر دور الإعلاميين وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يتابع تطورات العمل بمستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الداخلية تحذر من العبث بمخلفات القصف الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية لجنة طوارىء الشؤون الإدارية بالصحة تثمن جهود دوائرها خلال العدوان وكالة الرأي الفلسطينية رجال الأعمال في الأردن يطلقون حملة تبرعات لدعم غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم منزلي منفذي عملية "إلعاد" غرب جنين المحتلة

08 آب / أغسطس 2022 08:07

هدم ليلي ارشيف
هدم ليلي ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 8 أغسطس، منزلي الأسيرين صبحي أبو شقير صبيحات وأسعد الرفاعي في بلدة رمانة غرب جنين شمال الضفة المحتلة، بتهمة تنفيذهما عملية طعن في مستوطنة "إلعاد"، التي أدت إلى مقتل 3 "إسرائيليين" وإصابة 4 آخرين.

وشرعت الجرافات بإسناد قوات معززة من جيش الاحتلال بهدم الطابق الأول من منزل الأسير صبحي عماد صبيحات، كما قامت بعمليات تقديح وحفر في نصف الطابقين الثاني والثالث من العمارة السكنية ومن ثم قامت بتفجيره.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل الأسير أسعد يوسف الرفاعي، ووفرت الحراسة للجرافات التي قامت بهدمه.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت في الساعات الأولى من فجر اليوم بلدة رمانة قضاء جنين، وفرضت طوقاً عسكرياً في محيطها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني يشارك بمخيم الصداقة الكشفي الإسلامي التركي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟