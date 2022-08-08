المجلس الأعلى للقضاء يتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل

غزة- الرأي

أجــرى المجلس الأعـلى للقضـاء جـولة تفـقدية لمركز تأهـيل وإصــلاح سجن خـانيونس المركـزي «أصــداء» ضـمن سلسلة زيارات نفذها المجلس الأعلى لجمــيع مــراكز التــأهيل والإصـلاح بمحـافظات غــزة.

جاء ذلك، برئاسة الأمين العام للمجـلس المستشــار أشـرف نصر الله برفـقة المستشار أسامة المسارعي رئيس محكــمة بداية خانيونس والمستشار عبد الحميد الآغا رئيس محكمة بداية رفح المستشار محمد مراد مساعد أمين عام المجلس والطاقم الإداري المعاون ووفد من الشرطة القضائية، وكان في استقبال الوفد المقدم عبد الحميد أبو حمودة مدير المركز.

من جهته، أوضح المستشار نصر الله بأن الهدف من هذه الزيارة هو إنفاذ أحكام القانون بشأن تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، والوقوف على سلامة الإجراءات القانونية، والظروف المعيشية والإنسانية التي تحيط بالنزلاء، وزيادة مستوى التنسيق والتعاون مع مديرية الإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية لمعالجة أي مسائل قد تطرأ أثناء تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي السياق، ناقش الوفد بعض الحلول المقترحة للتخفيف من تكدس النزلاء، وتسريع محاكمة الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، بالإضافة إلى المضي في تنفيذ سيــاســات الإصـلاح عبر تطبيق العقــوبات البديلة وفقًا لأحكام القانون، وعـــبر برامج التدريب والتأهيل المهني بالإضـــافة إلى التثـــقيف والتوعــية والمحــاضرات التربـــوية والدينـــية.

واشتملت الجولة على زيارة العيادة الطبية لمركز إصلاح وتأهيل خانيونس المركزي «أصداء»، كما تفقّد الوفد الأقسـام والمرافـق وجرى الاستماع لشكاوى النزلاء بخصوص ظروف توقيفهم، وتم بحث ودراسة هذه الشكاوى مع مدير المركز.

وفي ختام الجولة أشاد المستشار نصر الله والوفد المرافق بالجهود التي تبذل من قبل مركز التأهيل والإصلاح لتقديمه رعاية مميزة للنزلاء وفق المعايير القانونية، موجهًا رسالة شكر وتقدير لهم على المجهودات الكبيرة والرعاية الكاملة التي يوفروها للنزلاء.

يذكر أنّ هــذه الزيــارة تأتي بناء على الصلاحيــات المخــولة للمجـلس الأعلى للقضــاء لإجـراء جولات تفقدية لمراكز الإصــلاح والتـــأهيل في المحــافظات للاطمئنان على أوضاع النزلاء القانونية وأماكن توقيفهم ومدى وملاءمتها، ورفع تقرير عن كل زيارة.