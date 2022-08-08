"صلاح": عملنا خلال العدوان على إزالة المخلفات الحربية وتحييد الخطر

غزة- الرأي

قدّم مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح تعازيه إلى عائلتي الشهيدين الرائد ياسر النباهين من مرتبات إدارة الشرطة القضائية، والملازم محمود داوود من مرتبات إدارة شرطة المرور والنجدة، واللذَين ارتقيا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مقابلة إذاعية عبر صوت الأقصى صباح اليوم، أكد خلالها على أن الشرطة بكافة مكوناتها وإداراتها المختلفة عملت على تقديم الخدمة لكافة أبناء شعبنا في كل المحافظات.

وأضاف اللواء صلاح، أن إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات عملت على الاستجابة السريعة لكافة المناشدات والإشارات التي وردت إليها؛ للتعامل مع مخلفات الاحتلال الحربية الغير منفجرة، مُبيناً أن طواقم هندسة المتفجرات تعمل على إزالة وتحييد الخطر عن المواطنين.

وأشار اللواء صلاح إلى أن شرطة الحراسات وأمن المؤسسات ممثلة بدائرة "أمن المستشفيات" عملت على تسهيل عمل الطواقم الطبية والإغاثية في كافة المستشفيات خلال فترة العدوان.

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء صلاح أن شرطة المحافظات وإدارة المرور والنجدة، والمباحث العامة وشرطة البلديات وغيرها من الإدارات عملوا على استمرارية العمل الشرطي في تقديم الخدمة ومتابعة كافة الأسواق والمحال التجارية وتنظيم حركة المرور.

وأشاد اللواء صلاح بصمود أبناء شعبنا وتلاحمه والتزامهم بتوجيهات الشرطة خلال فترة العدوان.

ولفت اللواء صلاح خلال حديثه إلى أن جهاز الشرطة الفلسطينية قدّم خلال الاعتداءات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة أكثر من "700" شهيد، مُبيناً بأن الشرطة الفلسطينية ستبقى درعاً وحصناً منيعاً لأبناء شعبنا في كافة الظروف لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.