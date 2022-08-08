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3 وفيات و6382 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس

08 آب / أغسطس 2022 12:10

كورونا
كورونا

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة خلال الفترة 1- 7 آب/أغسطس 2022.

وذكرت خلال التقرير الوبائي اليوم الاثنين، أنه تم خلال الفترة المذكورة تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة ولم تسجل أي حالة في غزة والقدس.

وأوضحت أنه تم تسجيل 1145 إصابة في الضفة الغربية، و4797 في قطاع غزة، و440 حالة في القدس.

وأشارت إلى أن حالات التعافي في الضفة الغربية وصلت لـ 1942حالة، وفي مدينة القدس 910 حالات فيما لم يسجل قطاع غزة أي حالة.

وذكرت أن الحالات التي تعالج في المستشفيات: 42 العناية المكثفة: 18 أجهزة التنفس الاصطناعي: 6  عدد الفحوصات: 17480 (باستثناء مدينة القدس).

 

 

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