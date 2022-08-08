الدفاع المدني ينفذ 99 مهمة خلال 48 ساعة من العدوان

غزة- الرأي

نفذت طواقم المديرية العامة للدفاع المدني، خلال 48 ساعة على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، 99 مهمة مختلفة.

وقالت مديرية الدفاع المدني، مساء امس الأحد، إن طواقمها انتشلت خمسة شهداء ارتقوا جرّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما نقلت طواقم الإسعاف التابعة لها 28 جريحًا أصيبوا في عدة استهدافات قامت بها الطائرات الإسرائيلية على المواطنين بغزة.

وأوضحت أن طواقم الإطفاء لديها أخمدت 49 حريقًا شب جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين، فيما نفذت طواقمها 17 مهمة متنوعة أخرى في محافظات القطاع الخمسة.