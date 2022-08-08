"الدفاع المدني" ينفذ 138 مهمة خلال العدوان الإسرائيلي

غزة-الرأي

نفذت طواقم المديرية العامة للدفاع المدني، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، 138 مهمة مختلفة، شملت مهام إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

واستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من مساء الجمعة الماضية 5/ أغسطس، حتى مساء أمس الأحد 7/ أغسطس، مخلفًا 44 شهيدًا، و360 جريحًا.

ومع بدء العدوان، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني حالة الاستنفار في جميع الأجهزة الشرطية والأمنية والدفاع المدني.

واتخذت الأجهزة الأمنية والشُرطية المختصة كافة الإجراءات اللازمة لمساندة أبناء شعبنا وحماية الجبهة الداخلية في ظل العدوان الذي بدأه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الساعات الأخيرة.

وقالت مديرية الدفاع المدني إن طواقمها انتشلت خمسة شهداء ارتقوا جرّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تعاملت طواقم الإسعاف التابعة لها مع 49 جريحًا أصيبوا في عدة استهدافات قامت بها الطائرات الإسرائيلية على المواطنين بغزة.

وأوضحت أن طواقم الإطفاء لديها أخمدت 71 حريقًا شب جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين، بينما تعاملت طواقم الإنقاذ مع 18 حادثًا.

وتوزعت مهام الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة على النحو الآتي "غزة 45، شمال غزة 62، الوسطى 13، خانيونس 7، رفح 10".

وتتابع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني القيام بواجبها في مساعدة المواطنين عقب وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والعمل من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، وإزالة الآثار الناجمة عن العدوان، بالتعاون مع سائر الأجهزة الحكومية.