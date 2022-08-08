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سجل 263 وفاة

قطاع غزة يُسجل 4421 مولوداً جديداً خلال يوليو

08 آب / أغسطس 2022 01:47

قطاع غزة يُسجل 4421 مولوداً جديداً خلال يوليو
قطاع غزة يُسجل 4421 مولوداً جديداً خلال يوليو

غزة- الرأي

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال يوليو الفائت، 4 آلاف و421 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 263 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور بلغ 2327 مولوداً بنسبة تقدر بـ 52.6%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47.3 % بواقع 2094 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و634 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية خانيونس 885 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 775 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى619 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 508 مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 263 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 145 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ55.1 %، مقابل 118 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 44.8 %.

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