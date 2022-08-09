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توخيل: تشيلسي يحتاج إلى جيل جديد من المدافعين

09 آب / أغسطس 2022 09:24

توخيل: تشيلسي يحتاج إلى جيل جديد من المدافعين
توخيل: تشيلسي يحتاج إلى جيل جديد من المدافعين

أعرب توماس توخيل مدرب تشيلسي عن سعادته بأداء تياجو سيلفا وسيزار أزبيليكويتا وكاليدو كوليبالي يوم السبت الماضي، لكن مع وصول مجموع أعمارهم إلى 100 عام، فهو يدرك أن النادي يحتاج إلى جيل قادم من لاعبي الخط الخلفي.

وفقد تشيلسي، الذي تغلب على إيفرتون 1-صفر في الجولة الافتتاحية للدوري الإنكليزي الممتاز، جهود أنطونيو روديجر (29 عاما) وأندرياس كريستنسن (26 عاما) في نهاية الموسم الماضي بعد انتقالهما إلى ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب قبل أن يضم السنغالي كوليبالي من نابولي.

وقال المدرب الألماني لموقع النادي على الإنترنت “نحن سعداء جدا بوجود لاعبين مثل أزبليكويتا وتياجو وكاليدو، لكن من المهم أيضا أن يكون لدينا الجيل القادم لاستلام المسؤولية منهم في نهاية المطاف في السنوات المقبلة”.

وأضاف “تعتمد اللعبة بشدة على الجانب البدني.. هذا هو الواقع، لذلك نحن بحاجة إلى لاعبين آخرين لتناوب اللعب مع هؤلاء اللاعبين”.

(رويترز)

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