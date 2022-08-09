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ليفاندوفسكي يحصد أولى جوائزه مع برشلونة

09 آب / أغسطس 2022 09:37

ليفاندوفسكي يحصد أولى جوائزه مع برشلونة
ليفاندوفسكي يحصد أولى جوائزه مع برشلونة

نال النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، جائزته الأولى مع فريقه برشلونة الإسباني في أول مباراة يخوضها على ملعب "كامب نو".


وساهم ليفاندوفسكي في فوز فريقه في المواجهة الودية على بوماس المكسيكي بسداسية نظيفة، إذ أحرز الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق، وصنع هدفين آخرين لبيدري غونزاليس.


وتوج ليفاندوفسكي بجائزة رجل المباراة، نظرا للمستوى الذي قدمه والإسهامات التي شارك بها.


وسحر ليفاندوفسكي جماهير البرسا بالطريقة التي مرر بها الكرة إلى بيدري مظهرا مهاراته العالية.


وجاءت سداسية برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي (3) وبيدري (5 و19) وديمبلي (10) وأوباميانغ (49) وفرينكي دي يونغ (84).


وانضم ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة هذا الصيف، قادما من صفوف بايرن ميونخ، مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

 

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