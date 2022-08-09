القضاء يفتتح دورة تدريبية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

غزة- الرأي

افتتح المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، دورة تدريبية بعنوان «تعزيز دور أعوان القضاة لحماية حقوق الإنسان»، والتي استهدفت موظفي أعوان القضاء بمشاركة (30) موظف وموظفة على مدار (18) ساعة.

وافتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المستشار أشرف نصر الله اللقاء قائلًا «إن هذه الدورة جاءت للموظفين أعوان القضاة تتعلق في حماية حقوق الإنسان، وبما يتعلق في متلقي الخدمة».

وأضاف نصر الله في كلمته بأن حقوق الانسان هي حقوق عالمية لجميع البشر ثابتة للجميع، مشددًا على أن الشريعة الاسلامية نادت بها منذ أربعة عشر قرنًا، وأحاطت بضمانات لحمايتها.

وأشار نصر الله إلى الدور الوظيفي المهم للسلطة القضائية التي توجب أن يكون في جهاز القضاء أعوان للقضاء أكفاء لإقامة العدل وحماية حقوق الإنسان.

وبين بأن الدورة تقوم على محاور أساسية وجوهرية والتي تتمثل بتعريف أعوان القضاة بقواعد السلوك القويم والأخلاقيات التي يجب إتباعها في تأديتهم لمهامهم الوظيفية، والقواعد الضابطة للعلاقة مع متلقي الخدمة من المواطنين.

كما وأوضح نصر الله بأن جهاز القضاء الفلسطيني يسعى دومًا بتحسين جودة الخدمات بما يليق بالمواطن الفلسطيني الكريم، لاسيما أنه يمثل أولوية لدى للمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدًا على أهمية وضرورة تعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بالجهاز القضائي ورفع درجة رضاه.

ونوه نصر الله إلى أن قيام الموظف بالأعمال المنوطة به يعد التزام قانوني توجب احترام حقوق ومصالح متلقي الخدمة والتعامل معهم دون تمييز، مشددًا على ضرورة إنجاز كافة معاملات المواطنين بالسرعة والدقة والجودة المطلوبة.

وأثنى المستشار أشرف نصر الله بالدور الملموس للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على تعاونها مع السلطة القضائية في تنظيم هذه الدورة والتي تعود بالإنجاز وتطوير العمل لموظفي القضاء.

وعلى نحو متصل أكد المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أ. أمجد الشوا على أهمية حقوق الإنسان، خاصة الدور الرئيسي والجوهري الذي تقوم به السلطة القضائية في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.

وصرح الشوا عن كامل استعداد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون المستمر مع الجهاز القضائي الفلسطيني من أجل رفع كفاءة أعوان القضاة.