بلدية خان يونس تشرع بإزالة آثار العدوان الإسرائيلي

خان يونس- الرأي



شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة صباح اليوم بإزالة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير من خلال رفع الركام الموجود فالشوارع وفتح الطرق المغلقة وإعادة تسويتها، وصيانة شبكات المياه في عدة مناطق أبرزها شارع النمساوي بالقرب من " المسلخ البلدي" وفي مناطق أخرى، وذلك ضمن إجراءات التعافي من العدوان الأخير، وللتخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل حركة المركبات.



وأوضح رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، أهمية إجراء أعمال الصيانة العاجلة للشوارع التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وذلك لإعادة مسار الحياة لطبيعتها، وحتى يتسنى للمواطنين ممارسة حياتهم الطبيعية، مؤكدًا استمرار جهود البلدية في تقديم كافة خدماتها رغم شح الإمكانات وقلة الموارد.



ودعا د.البطة الجهات المانحة إلى التدخل العاجل لإعادة ما دمره الاحتلال وتوفير الدعم المناسب للاستمرار في تقديم كافة الخدمات الأساسية.