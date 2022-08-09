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بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة في 20 شارع خلال الشهر الماضي

09 آب / أغسطس 2022 10:18

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غزة-الرأي 
نفذت بلدية غزة أعمال صيانة في نحو 20 شارعاً في المدينة خلال شهر تموز/ يوليو الماضي ضمن جهود صيانة الطرق والشوارع وتحسين حالتها وتسهيل الحركة المرورية عليها.


وأفادت البلدية أنه تم استخدام نحو 3300 متر من البلاط و10 أطنان من مادة الإسفلت في أعمال الصيانة والتي شملت شوارع وأرصفة في المدينة منها؛ شارع فتوح بحي الزيتون، وشارع أحمد الجعبري (النفق)، وسعيد العاص، وعز الدين القسام، وعون الشوا، وصلاح الدين، وأبو بكر الصديق، وعبد القادر الحسيني، والوحدة، والأقصى، والنصر، ووادي العرائس، وزكي خيال، وشوارع أخرى في المدينة.


وأضافت أن أعمال الصيانة شملت أيضاً عدة أرصفة منها؛ صيانة رصيف شارع صلاح الدين مقابل محطة الشوا، وشارع المؤسسة، وأرصفة في شارع بغداد، وشارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني)، وفي شارع عز الدين القسام، والرصيف المحيط بملعب فلسطين، وأرصفة شوارع أخرى في المدينة.


يذكر أن بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة الطرق والشوارع وفقاً لعدة معايير أبرزها؛ حيوية الشارع وكثافة الحركة المرورية، ووجود مؤسسات خدماتية كالمستشفيات والمدارس في الشارع أو يؤدي إليها الشارع.
 

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