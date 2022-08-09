الداخلية: العمل بخطة طوارئ خلال وبعد العدوان

غزة- الرأي

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إنها ومنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مساء يوم الجمعة 5 أغسطس 2022، انتقلت للعمل وفق خطة الطوارئ، وتم إعلان حالة الاستنفار لدى جميع أجهزة الوزارة ومكوناتها؛ من أجل تقديم الخدمة لأبناء شعبنا ومساندتهم في ظل العدوان، وحماية الجبهة الداخلية والمحافظة على استقرارها.

وأـوضحت الداخلية في بيان لها، أن أجهزة الوزارة المختلفة قامت بواجباتها على أكمل وجه خلال فترة العدوان.

وحيت قيادة وزارة الداخلية صمود أبناء شعبنا وثباتهم في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، مترحمة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ونعت وزارة الداخلية اثنين من منتسبيها ارتقوا شهداء خلال العدوان، وهما: الشهيد رائد ياسر نمر النباهين، 49 عاماً من مرتبات جهاز الشرطة – الشرطة القضائية، والشهيد ملازم محمود أحمد داود، 21 عاماً من مرتبات جهاز الشرطة - إدارة المرور والنجدة.

وأكدت أن جهاز الشرطة قام بتأمين جميع المرافق العامة والمستشفيات، وتسهيل حركة المواطنين، ومتابعة مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، الأسواق والمتاجر والمخابز، والتأكد من توفر السلع الأساسية، وضمان عدم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

كما عملت أطقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة على تأمين جميع الأماكن التي تعرضت للقصف والاستهداف، وتحييد خطر القنابل التي لم تنفجر، ولا زالت تواصل القيام بمهامها.

ووفقاً للبيان بذلت طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية جهوداً مضنية خلال العدوان، في متابعة الأماكن التي تعرضت للقصف، والقيام بمهام إنقاذ أرواح المواطنين وإخلاء الشهداء والمصابين، وقدمت نموذجاً مُشرفاً برغم ضعف الإمكانات وشح المعدات.

وعملت غرف الطوارئ في أجهزة الوزارة، وبمتابعة العمليات المركزية، على مدار الساعة في استقبال جميع الاتصالات والاستغاثات من قبل المواطنين عبر أرقام الطوارئ، وقدّمت لهم الخدمة اللازمة.

وأضافت الداخلية أن جهاز الأمن الداخلي تابع القيام بواجبه في حماية الجبهة الداخلية وتحصين المجتمع من مهددات أجهزة مخابرات الاحتلال وأدواتها.

وأشادت الوزارة بأداء الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية خلال العدوان، ودورهم في تعزيز الجبهة الداخلية ونشر الوعي وبث روح الصمود بين أبناء شعبنا.

وأكدت الداخلية مواصلتها أجهزتها عقب انتهاء العدوان، مساعدة المواطنين في العودة للحياة الطبيعية وإزالة مخلفات العدوان، بالتعاون مع سائر الوزارات والأجهزة الحكومية.