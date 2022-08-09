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التعليم: فتح التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للطلبة المتأخرين

09 آب / أغسطس 2022 10:59

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2022 للطلبة المتأخرين استثنائياً، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9، 10، 11 / أغسطس /2022، حيث ينتهي ويغلق التسجيل نهائياً في نهاية دوام يوم الخميس 11/أغسطس 2022.

وأكدت الوزارة أن دفع الرسوم والتسجيل سيكون داخل مبنى الوزارة في مدينة غزة في دائرة الامتحانات في التعليم العالي.

وأشارت إلى أن التسجيل سيكون على المستحقات مقصوراً على يوم الخميس فقط الموافق 11/8/2022م، على أن يكون الدفع نقداً خلال الأيام الثلاثة: الثلاثاء، الأربعاء، الخميس في التواريخ 9/10/11، أغسطس 2022م.

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