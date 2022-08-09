“الجنايات الكبرى” تصدر أحكامًا بالسجن في قضايا مخدرات

غزة-الرأي

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن ثماني سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وغرامة مالية قدرها (5000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا عنها ومصادرة المضبوطات على المتهم (هـ/ز)، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، استنادًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة (2013م.

في السياق ذاته، أصدرت الهيئة حكمًا آخر بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وغرامة مالية (5000) دينار أو الحبس سنتين بدلًا منها ومصادرة المضبوطات وإتلافها على المتهم (ع/ف)، بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار والتعاطي.

يُذكر أن هيئة الجنايات الكبرى قد شُكلت بقرار من المجلس الأعلى للقضاء مطلع العام الحالي وتختص بنظر قضايا الجنايات الخطيرة وهي القتل ومحاولة القتل وقضايا الاتجار بالمخدرات والفساد، بهدف سرعة الفصل فيها وتعزيز التخصص القضائي وتحقيق الردع العام، ونحو الوصول للحد من معدلات هذه الجرائم والقضاء عليها.