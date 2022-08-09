وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تعلن عن خدمة الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" ووفد رياضي كبير يقدمون التعازي لذوي شهداء مجزرة رفح وكالة الرأي الفلسطينية مكب الفخاري الصحي يستقبل (19) ألف طنٍ خلال شهر يوليو وكالة الرأي الفلسطينية “الجنايات الكبرى” تصدر أحكامًا بالسجن في قضايا مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: فتح التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للطلبة المتأخرين وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتـان في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: العمل بخطة طوارئ خلال وبعد العدوان وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: عودة العمل في العيادات الخارجية واجراء العمليات المجدولة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عواودة مضرب لليوم الـ150 رفضاً للاعتقال الإداري
أخبار » الأخبار الحكومية

مكب الفخاري الصحي يستقبل (19) ألف طنٍ خلال شهر يوليو

09 آب / أغسطس 2022 11:35

مكب الفخاري الصحي يستقبل (19) ألف طنٍ خلال شهر يوليو
مكب الفخاري الصحي يستقبل (19) ألف طنٍ خلال شهر يوليو

خان يونس- الرأي

استقبل مكب النفايات التابع لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس رفح والوسطي نحو تسعة عشر ألف طن من النفايات خلال شهر يوليو.

حيث تم استقبال هذه النفايات من البلديات أعضاء المجلس في محافظات خان يونس رفح والوسطي وبالإضافة لمعسكرات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" .

وأهاب المجلس بالمواطنين بضرورة إخراج النفايات قبل الساعة 7 صباحاُ حتى يتسنى لعمال النظافة ترحيلها، وذلك على أهمية تعزيز العمل التشاركي بين البلديات، والمواطن في الحفاظ على النظافة والأملاك العامة للبلديات

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟