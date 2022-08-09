مكب الفخاري الصحي يستقبل (19) ألف طنٍ خلال شهر يوليو

خان يونس- الرأي

استقبل مكب النفايات التابع لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس رفح والوسطي نحو تسعة عشر ألف طن من النفايات خلال شهر يوليو.

حيث تم استقبال هذه النفايات من البلديات أعضاء المجلس في محافظات خان يونس رفح والوسطي وبالإضافة لمعسكرات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" .

وأهاب المجلس بالمواطنين بضرورة إخراج النفايات قبل الساعة 7 صباحاُ حتى يتسنى لعمال النظافة ترحيلها، وذلك على أهمية تعزيز العمل التشاركي بين البلديات، والمواطن في الحفاظ على النظافة والأملاك العامة للبلديات