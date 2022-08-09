"هنية" ووفد رياضي كبير يقدمون التعازي لذوي شهداء مجزرة رفح

غزة-الرأي

غزة-الراي

ترأس عبد السلام هنية الأمين العام المساعد في المجلس الاعلى للشباب والرياضة وفدا رياضيا كبيرا يمثل أندية محافظة رفح بمجالس إداراتها وكوادرها ولاعبيها ونجومها السابقين لتقديم واجب العزاء لذوي شهداء رفح الذي أقيم في الملعب البلدي رفح جنوبي محافظات غزة.



وشارك في بيت العزاء وفد الرياضيين حيث قدموا واجب العزاء لعوائل شهداء مجزرة رفح، وعبر الوفد خلال تأدية واجب العزاء وخلال كلمة مقتضبة القاها ا.عبد السلام هنية عن تضامنه الكامل مع عوائل الشهداء.



وأكد أن دماء الشهداء ستبقى منارة لدرب لشعبنا وسيدفع العدو ثمن حماقاته ومجازره التي يرتكبها بحق شعبنا الأعزل.



أضاف أن الشهداء ترجلوا عن صهوة جوادهم ورحلوا بعد سيرة ومسيرة مليئة بالفخر والاعتزاز والكفاح والنضال ضمن صفوف الثورة الفلسطينية ابتدأت فى السجون والمعتقلات وانتهت بأرض العزه والنضال نسأل الله تعالى أن تكون تلك الحقبة فى ميزان حسناتهم ،داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

