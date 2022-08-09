"الاقتصاد" تعلن عن خدمة الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني إطلاق خدمة الإبلاغ عن الاضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه :" إنه تم تخصيص رابط إلكتروني للتبليغ عن الأضرار، موضحة أنه يتم الدخول من خلال الرابط على خدمة الاضرار للمنشآت الاقتصادية وذلك بشكل مبدئي لحين زيارتها لاحقا من طواقم حصر الاضرار التابعة لوزارة الاقتصاد.



ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والوحدات الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدماتية) المتضررة إلى تسجيل خسائرهم عبر الرابط، موضحة أن طواقم الوزارة ستقوم بزيارة ومعاينة المنشآت المتضررة لحصر وتقييم الأضرار بشكل كامل.



وطالبت الوزارة المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الاضرار الاقتصادية، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الاضرار بالوزارة.



وبينت أنه يمكن التسجيل من خلال رابط تسجيل الدخول الموحد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

للتسجيل اضغط هنا: